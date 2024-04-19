وقال الحوثي في كلمة بثّت عبر قناة المسيرة الناطقة باسم المتمردين إنّه "تمّ استهداف ثماني سفن مرتبطة بالأعداء، ليصل إجمالي السفن المستهدفة إلى 98 سفينة".

ومنذ نوفمبر، يشنّ الحوثيون هجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة على سفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويقولون إن هذه الهجمات تندرج في إطار تضامنهم مع الفلسطينيين في غزة.

من جهتها، شكّلت الولايات المتحدة تحالفا متعدد الجنسيات يهدف إلى حماية الشحن في البحر الأحمر، ونفّذت منذ منتصف يناير ضربات متكررة على أهداف للحوثيين في اليمن، وشاركت بريطانيا أيضاً في العديد من تلك الضربات.

وإذ اعتبر الحوثي أنّ هذه هجمات المتمردين "نجحت" في تحقيق هدفها، شدّد على أنّه "ليس هناك أيّ حلّ يسهم في الاستقرار في المنطقة بشكل صحيح إلا وقف العدوان والحصار على غزة".

وأكّد الحوثي أنّ "لا خطر على الملاحة التابعة للدول الأوروبية والتي لا تتّجه إلى العدو الإسرائيلي ويمكنها المرور بأمان وسلام".

من جهة ثانية، أشاد الحوثي بالقصف غير المسبوق الذي شنّته إيران على إسرائيل في نهاية الأسبوع الماضي، معتبراً أنّ هذا الهجوم "كان قوياً من حيث الزخم كمّاً وكيفاً ومن الأراضي الإيرانية".

وشنّت طهران هجوماً مباشراً غير مسبوق على الدولة العبرية في نهاية الأسبوع الماضي، وضعته في إطار "الدفاع المشروع" عن النفس بعد تدمير مقرّ قنصليتها في دمشق في الأول من أبريل، في ضربة نسبتها إلى إسرائيل.

وتمّ الهجوم ليل السبت-الأحد حين أطلقت طهران أكثر من 300 صاروخ باليستي ومجنّح ومسيّرة بحمولة إجمالية زنتها 85 طناً قالت إسرائيل إنها تمكنت من اعتراضها جميعها تقريبا بمساعدة حلفائها ولم تخلّف سوى أضرار محدودة.