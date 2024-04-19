أوقفت عدد من شركات الطيران التحليق فوق الأجواء الإيرانية وغيرت مسارات رحلاتها بشكل عاجل، الجمعة، وذلك بعد الضربة الإسرائيلية على مدينة أصفهان الإيرانية.
وحولت الشركات رحلاتها إلى مطارات بديلة أو أعادت الطائرات إلى نقاط انطلاقها بعد إغلاق المجال الجوي ومطارات في أعقاب هجوم إسرائيلي على إيران.
وأغلقت إيران مطاراتها في طهران وشيراز وأصفهان بعد الهجوم الإسرائيلي وسمحت للرحلات الجوية بتجنب الجزء الغربي من مجالها الجوي لبضع ساعات بعد الهجوم، وفقا لبيانات تتبع الرحلات الجوية.
وأظهر موقع فلايت رادار 24 لتتبع الرحلات طائرة تابعة للخطوط الجوية الإيرانية كانت متجهة من روما إلى طهران تم تحويل مسارها إلى أنقرة بتركيا.
وبحسب الموقع، واصلت شركات الطيران العالمية التحليق فوق الجزء الذي ظل مفتوحا من المجال الجوي الإيراني في الساعات الأولى بعد الهجوم في وقت مبكر من اليوم الجمعة.
وتفادى العديد من شركات الطيران الغربية والآسيوية المرور فوق إيران ومجالها الجوي قبل الهجوم الإسرائيلي الذي جاء بعد أيام من هجوم بصواريخ ومسيرات على إيرانية على إسرائيل
ماذا حدث؟
- شنت إسرائيل ضربة جوية ضد إيران ردا على الهجوم الإيراني الذي استهدفها في نهاية الأسبوع الفائت .
- أعلنت إيران أنها أسقطت مسيرات عدة وأنه " ليس هناك هجوم صاروخي في الوقت الحالي" على البلاد، وذلك بعد سماع انفجارات قرب مدينة أصفهان بوسط البلاد.
- أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية الجمعة بأن المنشآت النووية الموجودة في أصفهان بوسط إيران "آمنة تماما"، وذلك بعد تقارير عن وقوع انفجارات في المنطقة.
- ذكر مسؤول إسرائيلي لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أن الهدف من الضربة إرسال رسالة بأن إسرائيل قادرة على ضرب الداخل الإيراني.