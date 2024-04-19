في أحدث حلقة من سلسلة ما أطلق عليه بـ"الرد بالرد" بين إيران وإسرائيل اللذين خرجت مواجهات الظل المستمرة بينهما منذ فترة طويلة إلى العلن، نفذت إسرائيل، الجمعة، ضربة على الأراضي الإيرانية.

وتأتي هذه الضربة لتترجم وعود تل أبيب بالرد على إطلاق طهران طائرات مسيرة وصواريخ على الدولة العبرية في آخر الأسبوع، وذلك ردا على ضربة نسبت إلى إسرائيل على القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من أبريل.

وتدخل هذه المواجهات في إطار تصعيد أوسع منذ اندلاع الحرب في غزة العام الماضي، لكن الصراع بين الجانبين يضرب بجذوره لعقود من الزمن وامتد عبر تاريخ من حروب الظل والهجمات السرية من البر والبحر والجو وعبر الفضاء السيبرياني.

وفيما يلي بعض المحطات الرئيسية في تاريخ الصراع بين إيران وإسرائيل: