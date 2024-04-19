وأوضحت أنه كان هناك إخطار مسبق للولايات المتحدة من الإسرائيليين بشأن الضربة.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي لوكالة فرانس برس، الجمعة، لدى سؤاله عن تقارير حول انفجارات في إيران وضربات في سوريا، إنّه "ليس لدينا تعليق في الوقت الحالي".

كما أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بشكل منفصل، عن إطلاق صفارات الإنذار في شمال إسرائيل على الحدود مع لبنان.

ماذا حدث؟