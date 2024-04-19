وأفاد المرصد بـ"مقتل 16 عنصرا من قوات الجيش السوري وفصائل موالية لها جراء هجوم نفذته خلايا تابعة لتنظيم داعش، استهدف حافلة نقل عسكرية في ريف حمص الشرقي".

كذلك، قُتل "أربعة عناصر من قوات الجيش في هجوم آخَر للتنظيم على مقر عسكري في ريف البوكمال" في شرق سوريا، وفق المرصد.

وقال المرصد بلغت حصيلة القتلى خلال العمليات العسكرية ضمن البادية السورية وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 321 قتيلاً منذ مطلع العام 2024، هم:

وتوزعت العمليات على النحو الآتي:

– 42 عملية في بادية دير الزور، أسفرت عن مقتل 85 من العسكريين بينهم 7 من الميليشيات الموالية لإيران، و5 من التنظيم، و18 مدنيين بينهم 17 من العاملين في جمع الكمأة من ضمنهم سيدة.

– 51 عملية في بادية حمص، أسفرت عن مقتل 105 من العسكريين بينهم 12 من الميليشيات الموالية لإيران، و16 من التنظيم، ومقتل 10 مدنيين بينهم 2 من العاملين بجمع الكمأة.

– 14 عملية في بادية الرقة، أسفرت عن مقتل 35 من العسكريين بينهم 2 من الميليشيات التابعة لإيران، و3 من التنظيم و3 مدنيان من العاملين بجمع الكمأة.

– 8 عمليات في بادية حماة، أسفرت عن مقتل 30 من العسكريين بينهم 1 من الميليشيات التابعة لإيران، ومقتل 7 مدنيين بينهم طفل.

– عمليتان في بادية حلب، أسفرت عن مقتل 5 من العسكريين بينهم 3 من الميليشيات الموالية لإيران.