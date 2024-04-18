وأفادت وسائل إعلام فلسطينية باقتحام قوات معززة من الجيش الإسرائيلي طولكرم من محورها الغربي، وتوجهت باتجاه مخيم نور شمس، مرورا بميدان المحاكم (العليمي)، وشارع جامعة القدس المفتوحة وشارع نابلس، ودوار اكتابا وإسكان الموظفين.

وأظهر مقطع فيديو نشرته هيئة البث الإسرائيلية فيديو انفجار هائل في مخيم نور الشمس في طولكرم بالسامرة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بعلميات اقتحام نفذها الجيش الإسرائيلي في بلدات عدة في رام الله ونابلس والخليل وبيت لحم وغيرها من مناطق الضفة الغربية واعتقلت عددا من الفلسطينيين.