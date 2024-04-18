وقامت فرق تطوعية ايصال طرود تغذية وخبز ومياه للعائدين إلى المنطقة، فيما تسعى دولة الإمارات لإعادة تأهيل مستشفى ناصر الطبي في خان يونس بعد انهيار المنظومة الطبية هناك.

وأشار الكاتب الصحفي شريف النيرب خلال مداخلته مع غرفة الأخبار على "سكاي نيوز عربية" إلى الظروف الصعبة التي تتعرض إليها عملية دخول المساعدات إلى خان يونس التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي منذ أيام.

إصرار عملية الفارس الشهم ثلاثة على تقديم المساعدات رغم الظروف العوائق التي اعترضتها.

تعد قوافل الفارس الشهم ثلاثة أولى القوافل التي تمكنت من الدخول إلى خان يونس المنكوبة محملة بالمساعدات الإغاثية والإنسانية.

الحاجة الماسة لوقف إطلاق النار في القطاع.

ما يدخل الى قطاع غزة من مساعدات غير كافية باعتبار أن القطاع بحاجة إلى المزيد بالنظر للوضع الذي تعيشه ولافتقادها لكل مؤشرات ومؤهلات الحياة.

التقديرات التي ذكرها التقرير الأممي عن حاجيات قطاع غزة لا يمكن أن تصل إلى الفئات الأكثر تضررا في منطقة خان يونس وشمال القطاع رغم عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات.