وأضاف المصدر إن الحركة قدمت رؤية للصفقة مستندة لورقة الوسطاء بمن فيهم واشنطن بناء على ورقة باريس الثانية، مشيرا إلى أن واشنطن تبنت الموقف الإسرائيلي كاملا بعد رفض إسرائيل لورقة حماس، وهو الأمر الذي لن يجلب صفقة بل سيزيد من حالة التصعيد.

وشددت الحركة على أن ما وصفته بتراجع واشنطن المستمر في طروحاتها انحيازا للإسرائيلين، هو سبب الأزمة في المفاوضات.

تصريحات لا تبعث بأي إشارة إيجابية تنعش الآمال في تجاوز العراقيل والاشتراطات المعقدة، وبلوغ الصفقة المنشودة. ومع ذلك، جهود الوسطاء، مازالت مستمرة.

وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن المفاوضات بشأن هدنة غزة، تشهد بعض التعثر، مشيراً إلى أن هناك محاولات لمعالجة العراقيل والمضي قدما في المحادثات.

ومع هذه الانتقادات للدور الأميركي.. هل انتهت فرصة نجاح المفاوضات؟ وما المطلوب لإعادة إحيائها؟

يشير أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس الدكتور أيمن الرقب في حواره مع غرفة الأخبار على "سكاي نيوز عربية":