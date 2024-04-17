وأظهر الفيديو تفاصيل العملية الهجومية، من بداية تحليق الصاروخ والمسيرة باتجاه الموقع العسكري الإسرائيلي، وحتى لحظة استهدافه.

وكان حزب الله قد أعلن في وقت سابق عن تنفيذ العملية على مقر قيادة سرية الاستطلاع العسكري المستحدث في عرب العرامشة، ‏في ما يسمى "المركز الجماهيري"، وأصابوه إصابة مباشرة وأوقعوا أفراده بين قتيل وجريح.

من ناحيته، قال موقع "واللا" الإسرائيلي إن "القصف على عرب العرامشة أصاب مبنى إصابة مباشرة إضافة إلى سيارة".

من جهتها، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن عدد الإصابات في هجوم "عرب العرامشة" ارتفع إلى 18 إصابة، بينهم واحد في حالة حرجة واثنان في حالة خطيرة.