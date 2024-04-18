وكشفت لجنة المخصصات في مجلس النواب تشريعا سيجري بموجبه تقديم 60.48 مليار دولار للتصدي للصراع في أوكرانيا ومساعدة الشركاء الاقليميين في مواجهتهم العملية العسكرية الروسية ، ومنها 23.2 ملياردولار ستُستخدم في إعادة التزود بالأسلحة والمؤن وسد عجز المرافق.

وتشمل القيمة الإجمالية لمشروع قانون دعم إسرائيل 26.38 مليون دولار منها الأموال اللازمة لتغطية تكلفة العمليات العسكرية الأميركية ردًا على الهجمات الأخيرة.

ويبلغ إجمالي الإجراء الخاص بالمحيطين الهندي والهادئ 8.12 مليار دولار، وفق رويترز.

وبعد ضغوط مكثفة من المعارضين لخطة الإنفاق، بدأ رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون يوم الأربعاء، إصدار نص المشروعات لتوفير الوقت اللازم للنقاش والتعديل قبل التصويت على إقرارها بشكل نهائي مساء السبت المقبل.