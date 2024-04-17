وأضاف أن هناك محاولات قدر الإمكان لتذليل العقبات دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل، وفقا لرويترز.

وأشار إلى أن بلاده تندد بسياسة العقاب الجماعي التي لا تزال إسرائيل تتبعها في قطاع غزة وبالتصعيد في الضفة الغربية.

وقال الوزير القطري "المنطقة تمر بظروف حساسة في هذه المرحلة وشهدنا تصعيدا بطريقة مختلفة في الايام الماضية".

ودعا كافة الأطراف الى خفض التصعيد وتجنب انزلاق المنطقة في دائرة جديدة من الصراعات.

وأوضح الوزير القطري "المفاوضات تمر بمرحلة حساسة، وفيها نوع من التعثر ونحاول معالجة التعثر والمضي قدما".

ودان "بشكل واضح استهداف وقتل المدنيين مهما كانت خلفياتهم ولكن لا يصح الاستمرار بسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها إسرائيل في غزة والضفة الغربية".

وأضاف "حذرنا من توسع دائرة الصراع وها نحن نرى اليوم صراعات في جبهات مختلفة وعلاقتها المباشرة بالتعيد والحرب في غزة".

وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ووقف هذه الحرب.