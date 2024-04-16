وتعمل هذه الدول على التحرك ضمن هدف رئيس، وهو مصلحتها الوطنية بغض النظر عن أي طرف متورط في صراعات المنطقة.

ولطالما أظهرت الدول الخليجية الواعدة نضوجا ملفتا في التعامل مع قضايا العالم الشائكة، لا مواقف حادة ولا انحياز عبثي، بل إنها في أكثر من مرة لعبت دور الوسيط، مثل أزمة أوكرانيا.

ومن أسباب سياسة الحياد في المنطقة: التذبذب الكبير في السياسة لخارجية لأميركا منذ عهد باراك أوباما - عودة واشنطن إلى التفاوض مع إيران - رفع الحوثيين عن قائمة الجماعات الإرهابية.

لكن الصراع الإيراني الإسرائيلي يدور في المحيط، وقد تكون له تداعيات اقتصادية وسياسية، كما قد يلقي بظلاله على مسار السلام في المنطقة.

هل على الدول الخليجية الاختيار بين إسرائيل وإيران؟

في هذا الصدد، قال محرر الشؤون الخليجية في "سكاي نيوز عربية"، عبد العزيز الخميس: