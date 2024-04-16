وقالت الوكالة، في بيان، إن "181 شاحنة مساعدات تعبر إلى غزة يوميا" عبر المعابر البرية مع إسرائيل ومصر في أبريل الجاري.

وأشار البيان إلى أن هذه الشاحنات "لا تزال أقل بكثير من القدرة التشغيلية لكل من المعابر الحدودية والهدف المتمثل بـ 500 شاحنة يوميا".

الأسبوع الماضي، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت للصحفيين إن إسرائيل تخطط لـ"إغراق غزة بالمساعدات" وزيادة المساعدات إلى 500 شاحنة يوميا.

وقال هيئة وزارة الدفاع المسؤولة عن تنسيق الشؤون الفلسطينية (كوغات) إن 126 شاحنة دخلت قطاع غزة ليل الإثنين-الثلاثاء، وأن 237 شاحنة دخلت إلى غزة الإثنين.

ولطالما حثت مؤسسات الإغاثة والحكومات الأجنبية بما فيها الولايات المتحدة، إسرائيل على إعادة فتح المعابر الحدودية إلى شمال غزة حيث تفيد التقارير أن الازمة الإنسانية هناك أشد خطورة.

واندلعت الحرب على إثر هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس في السابع من أكتوبر على الأراضي الإسرائيلية من غزة وأدى إلى مقتل 1170 شخصًا، معظمهم من المدنيين، حسب أرقام لوكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات إسرائيلية رسمية.

وردا على ذلك، توعدت إسرائيل بـ"القضاء" على حماس التي تسيطر على غزة منذ 2007 وتعتبرها إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي "إرهابية".

وأدت الحرب إلى مقتل 33843 شخصا في القطاع، غالبيتهم من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس.