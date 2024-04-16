وطوّرت إيران على مدى عقود ترسانة من منظومات أسلحة الدفاع الجوية، والتي تضم:

منظومة "آرمان" المضادة للصواريخ الباليستية:

تحدد الأهداف على بعد 180 كم وتشتبك معها وتدمرها على مسافة 120 كم.

منظومة "آذرخش" للدفاع الجوي منخفض الارتفاع:

قادرة على رصد وتدمير الأهداف على ارتفاعات منخفضة حتى مسافة 50 كم.

منظومة "15 خرداد" للدفاع الجوي:

مزودة بصواريخ طويلة المدى وقادرة على كشف ومتابعة 6 أهداف والاشتباك مع 5 أهداف أخرى.

منظومة "كمين 2" للدفاع الجوي:

تستخدم لرصد واستهداف المسيرات والطائرات المأهولة والمروحيات، التي تحلق على ارتفاعات منخفضة.

منظومة "باور 373" للدفاع الجوي المتنقلة بعيدة المدى:

قادرة على اكتشاف نحو 300 هدف وتعقب 60 هدفا والاشتباك مع 6 أهداف.

منظومة "إس 300" للدفاع الجوي الروسية:

قادرة على صد وتدمير الصواريخ الباليستية وتتبع 100 هدف والاشتباك مع 12 هدفا.

هذا وطرحت أهداف إيرانية عدة على الطاولة عند مناقشة المسؤولين الإسرائيليين للرد العسكري المحتمل، من بينها: