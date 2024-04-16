فلا طهران ولا غيرها مسموح لهم باختراق الأجواء الأردنية تحت أي ذريعة، هكذا صرح وزير الخارجية أيمن الصفدي.

وعليه، اتخذ الجيش تدابير عدة بدأت بإغلاق المجال الجوي، وانتهت بتكثيف طلعات سلاح الجو لمنع أي محاولة تسلل للأجواء.

إجراءات يؤكد الأردن أنها تستهدف درء الخطر عن المواطنين، بعدما أظهرت مقاطع فيديو حالة الذعر التي انتابت سكان عمان إثر وقوع بعض الشظايا داخل الأحياء السكنية المكتظة.

دبلوماسياً، استدعت الخارجية الأردنية السفير الإيراني قبل يومين لإيصال رسالة مفادها أن المملكة لن تقبل أي مزايدة أو تشكيك بموقفها.

ويرى محللون أن اختراق إيران لأجواء الأردن كان متعمداً بهدف استفزازه، مستدلين على ذلك بأن طهران لديها فعلياً أكثر من جبهة في المنطقة لقصف إسرائيل، ولا حاجة لها لمثل ذلك التصرف.

ومن هذا المنطلق، شددت المملكة على لسان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على موقفها الثابت المتمثل في ضرورة وقف التصعيد بالمنطقة.

وكذلك عدم السماح بأن يكون الأردن ساحة لحرب إقليمية.