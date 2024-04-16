وقال الصفدي، في تعليقات خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني في برلين، إن إيران ردت على الهجوم على قنصليتها وأعلنت أنها لا تريد التصعيد أكثر.

وأضاف الصفدي: "يجب أن نمنع أيضا نتنياهو من أن يصرف الأنظار عما يجري في غزة ليكون التركيز على المواجهة الإيرانية الإسرائيلية".

وتابع: "لا يمكن أن نقبل بخرق إسرائيل للقانون الدولي دون محاسبة، وعلى المجتمع الدولي حماية صدقيته في هذا الإطار".

وأوضح وزير الخارجية الأردني: "يجب على المجتمع الدولي ممارسة المزيد من الضغط على الحكومة الإسرائيلية كي لا تجر المنطقة إلى دوامة جديدة من العنف".

وأبرز: "التصعيد خطر علينا جميعا، ووقفه يتطلب وقف أسباب التوتر، والخطوة الأولى في خفض التصعيد هي وقف العدوان على غزة".