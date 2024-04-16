قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الثلاثاء، إنه يتعين على المجتمع الدولي منع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن "يصرف" الاهتمام بعيدا عن غزة من خلال تصعيد مواجهته مع إيران.
وقال الصفدي، في تعليقات خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني في برلين، إن إيران ردت على الهجوم على قنصليتها وأعلنت أنها لا تريد التصعيد أكثر.
وأضاف الصفدي: "يجب أن نمنع أيضا نتنياهو من أن يصرف الأنظار عما يجري في غزة ليكون التركيز على المواجهة الإيرانية الإسرائيلية".
وتابع: "لا يمكن أن نقبل بخرق إسرائيل للقانون الدولي دون محاسبة، وعلى المجتمع الدولي حماية صدقيته في هذا الإطار".
وأوضح وزير الخارجية الأردني: "يجب على المجتمع الدولي ممارسة المزيد من الضغط على الحكومة الإسرائيلية كي لا تجر المنطقة إلى دوامة جديدة من العنف".
وأبرز: "التصعيد خطر علينا جميعا، ووقفه يتطلب وقف أسباب التوتر، والخطوة الأولى في خفض التصعيد هي وقف العدوان على غزة".