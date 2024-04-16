كما اتهمه أحد الحاضرين بأنه لم يسمح لابنه بالذهاب للقتال مع قوات الاحتياط، إلا أن سموتريتش رفض الرد على الاتهامات الموجهة إليه.

وقال أحد الحضور : "ابنك لم يتم تجنيده، ابني جندي في غزة - أنت عار. كيف تجلس هنا وأنت تنام ليلا؟ كيف تجلس هنا وأنت تختار ألا ترى الواقع الذي نعيشه؟".

وعرف سموتريتش بمواقفه المتشددة حيال استمرار الحرب على حركة حماس وهدد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتفكيك الحكومة والانسحاب منها، في حال أعلن عن التوصل لوقف إطلاق نار نهائي في قطاع غزة.

وسموتريتش من دعاة التخلي عن كل الأهداف بما بما في ذلك عودة الرهائن في سبيل تحقيق هدف الحرب الأساسي وهو القضاء مطلقا وبشكل كلي على حركة حماس.