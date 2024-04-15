وأكد أولمرت في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، الإثين، أن طهران "هُزمت"، معتبرا أنه "لا حاجة لرد إسرائيلي".

وأضاف: "أسقطنا معظم الصواريخ البالستية والمسيّرات التي أطلقتها ايران. إذن إيران هُزمت وتم إذلالها، وليس هناك أي شيء علينا أن نفعله الآن".

وفي رده على سؤال حول استفادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الهجوم الإيراني، أكد أولمرت إنه "يؤيد زعيم المعارضة يائير لابيد في الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة".

وأشار رئيس الوزراء الأسبق إلى أن نتنياهو "لا يريد إجراء انتخابات لأنه يعلم أنه سيسقط".

وأضاف: "لا أعتقد أن نتنياهو يستفيد من الهجمات الأخيرة. نحو 70 بالمئة من الإسرائيليين لا يثقون اليوم في نتنياهو. صحيح أنه يقاوم ضد إقامة أي انتخابات مبكرة لأنه يعلم انه سيسقط".