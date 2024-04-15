وحسب القناة 12 الإسرائيلية، يستكمل سلاح الجو الإسرائيلي استعداداته للرد على الهجوم الإيراني "الذي سيظل موعده سريا حتى يتم تنفيذه".

وأوضحت القناة أن "الهدف هو توضيح أن إسرائيل لن تسمح للإيرانيين بإنشاء معادلة جديدة".

واعتبرت أن |الرد الإسرائيلي سيحدث بطريقة من المرجح ألا تؤدي إلى جر المنطقة إلى حرب، ويمكن أن يقبلها الأميركيون".

لكن القناة 12 أكدت أن الرد الإسرائيلي لن يتم بالضرورة بتنسيق كامل مع الأميركيين، لكنه سيكون استجابة "تتوافق مع القواعد التي يضعونها".

وفي وقت سابق من الإثنين، أكد الرئيس الأميركي جو بايدن عزمه على تجنب تمدد النزاع في الشرق الأوسط إلى "أبعد مما هو عليه الآن"، مع الحرب في غزة والهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل ردا على استهداف قنصليتها في دمشق.

وقال بايدن خلال لقائه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في البيت الأبيض: "نحن ملتزمون التوصل إلى وقف لإطلاق النار يعيد الرهائن (لدى حماس منذ هجوم 7 أكتوبر) إلى منازلهم، ويمنع تمدد النزاع إلى أبعد مما هو عليه الآن".

وأبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت نظيره الأميركي لويد أوستن، الأحد، أن إسرائيل ليس أمامها خيار سوى الرد على الهجوم الإيراني غير المسبوق.

وأوضح مصدران أن غالانت قال لأوستن في مكالمة هاتفية، أن إسرائيل لا يمكنها السماح بإطلاق صواريخ بالستية على أراضيها دون رد.

وأضاف غالانت، أن إسرائيل لن تقبل معادلة ترد فيها إيران بهجوم مباشر في كل مرة تضرب فيها إسرائيل أهدافا في سوريا.