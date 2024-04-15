وأوضح المصدران أن غالانت قال لأوستن في مكالمة هاتفية، أن إسرائيل لا يمكنها السماح بإطلاق صواريخ بالستية على أراضيها دون رد.

وأضاف غالانت، أن إسرائيل لن تقبل معادلة ترد فيها إيران بهجوم مباشر في كل مرة تضرب فيها إسرائيل أهدافا في سوريا.

وقالت المصادر إن أوستن نقل رسالة مماثلة لتلك التي قدمها الرئيس الأميركي جو بايدن لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء السبت، عندما أخبره بضرورة بذل كل ما هو ممكن لتجنب المزيد من التصعيد في المنطقة.

واشنطن لا تسعى للتصعيد

وتحث الإدارة الأميركية والعديد من الدول الغربية الأخرى المتحالفة مع إسرائيل حكومة نتنياهو على عدم التسرع في الانتقام من إيران ما قد يؤدي إلى حرب إقليمية.

وقالت وزارة الدفاع الأميريكة إن أوستن "أكد أنه في حين أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى التصعيد، فإننا سنواصل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن إسرائيل والأفراد الأميركيين".

وقالت الوزارة إن أوستن أطلع غالانت على مشاوراته مع الشركاء والحلفاء "لتعزيز التصميم الدولي في مواجهة العدوان الإيراني".

من جانبه قال غالانت لأوستن إن هناك فرصة لإقامة "تحالف استراتيجي لمواجهة التهديد الذي تمثله إيران".

وكان بايدن قد شدد في مكالمة أجرها مع نتنياهو على ضرورة التفكير بعناية بشأن الرد على الهجوم الإيراني، محذرا من أن الولايات المتحدة لن تدعم أي هجوم مضاد إسرائيلي ضد إيران.

وأطلقت إيران ما يقرب من 350 طائرة بدون طيار وصاروخا هجوميا ضد إسرائيل ليل السبت الأحد، ردا على غارة جوية إسرائيلية في الأول من أبريل على قنصليتها في سوريا، أسفرت عن مقتل عناصر بارزة في الحرس الثوري.