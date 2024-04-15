وأفادت السلطات المحلية في بيان،"تسجيل 12 وفاة جراء إنجرافهم داخل مركباتهم"، من بينهم مواطنان وأجنبي إضافة إلى تسعة تلاميذ في محافظة شمال الشرقية الواقعة على بعد حوالى 150 كلم من العاصمة مسقط.

وارتفعت الحصيلة إلى 16 شخصا بعد أن عثر الإثنين، على جثث 3 أشخاص وطفل.

وتشهد سلطنة عمان منذ الأحد عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح عاتية تسببت بسيول في مناطق عدة في شمال البلاد وشرقها.

وأغلقت المدارس الحكومية والخاصة في معظم المحافظات، الإثنين، وتلقى التلاميذ دروسهم من بعد.

وتدخلت القوات الجوية العمانية عشرات المرات منذ الأحد، لإنقاذ مواطنين عالقين بسبب الفيضانات، بحسب المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة. ويتوقع أن تبلغ الأحوال الجوية السيئة في سلطنة عمان ذروتها الثلاثاء على أن تستمر حتى مساء الأربعاء.