إلا أن جذور الحرب تعود إلى سنوات سابقة شهدت تقلبات واضطرابات سياسية وعسكرية عنيفة في السودان، وعرفت إطاحة عمر البشير بعد 3 عقود في الرئاسة.

وفيما يلي تسلسل زمني للأحداث التي أدت إلى الصراع وما رافقه من اضطرابات:

أحداث ما قبل الحرب

19 ديسمبر 2018: احتج المئات في مدينة عطبرة الشمالية على ارتفاع أسعار الخبز، وسرعان ما انتشرت المظاهرات المدفوعة بأزمة اقتصادية أوسع إلى الخرطوم ومدن أخرى، وردت قوات الأمن بالغاز المسيل للدموع وإطلاق النار.

6 أبريل 2019: يبدأ مئات الآلاف من المتظاهرين اعتصاما أمام مقر الجيش في الخرطوم.

11 أبريل 2019: يطيح الجيش البشير ويحتجزه، منهيا بذلك حكمه الذي دام 30 عاما.

17 أغسطس 2019: قوى مدنية مؤيدة للانتفاضة توقع اتفاق التقاسم السلطة مع الجيش خلال فترة انتقالية تفضي إلى انتخابات، ويتم تعيين عبد الله حمدوك الاقتصادي والمسؤول السابق في الأمم المتحدة على رأس الحكومة في وقت لاحق.

31 أغسطس 2020: تتوصل السلطات الانتقالية إلى اتفاق سلام مع بعض الجماعات المتمردة من إقليم دارفور المضطرب غرب البلاد ومن المناطق الجنوبية في جنوب كردفان والنيل الأزرق، لكن مجموعتين رئيسيتين ترفضان الاتفاق.

25 أكتوبر 2021: قوات الأمن تعتقل حمدوك والعديد من القيادات المدنية في مداهمات قبل الفجر، وذلك بعد أسابيع من تبادل الاتهامات بين القوى المدنية والعسكرية ومحاولة انقلاب فاشلة، وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان يعلن حل الحكومة المدنية.

21 نوفمبر 2021: بعد خروج عدة مسيرات حاشدة احتجاجا على الانقلاب وتعليق معظم الدعم المالي الدولي للسودان، يعلن القادة العسكريون وحمدوك عن اتفاق لإعادة تعيينه رئيسا للوزراء، لكنه يستقيل بعد أقل من شهرين مع استمرار الاحتجاجات.

5 ديسمبر 2022: توقع قوى مدنية جرى تهميشها بسبب الانقلاب على اتفاق إطاري مع الجيش لبدء عملية جديدة للانتقال السياسي لمدة عامين وتعيين حكومة مدنية.

5 أبريل 2023: تأجيل توقيع الاتفاق النهائي للمرحلة الانتقالية للمرة الثانية، وسط خلافات حول ما إذا كان الجيش سيخضع لإشراف مدني وحول خطط دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة.

اندلاع الحرب