وقال الجيش: "أثناء الليل، خلال نشاط للجيش الإسرائيلي في منطقة الحدود الشمالية، أصيب جندي إسرائيلي بجروح خطيرة، وأصيب جنديان إسرائيليان بجروح متوسطة، وأصيب جندي آخر بجروح طفيفة، نتيجة انفجار مجهول المصدر. الحادث قيد المراجعة".

وأضاف: "تم نقل الجنود إلى المستشفى لتلقي العلاج. وقد تم إخطار عائلاتهم".

ويتبادل حزب الله وإسرائيل القصف عبر الحدود منذ الثامن من أكتوبر، في توتر بدأ غداة اندلاع الحرب في قطاع غزة بين حركة حماس والدولة العبرية.

ومنذ بداية القصف المتبادل، قُتل في لبنان 364 شخصا على الأقلّ بينهم 240 عنصرا في حزب الله و70 مدنيا، بحسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس استناداً إلى بيانات الحزب ومصادر رسمية لبنانية.

في المقابل، قُتل في الجانب الإسرائيلي عشرة عسكريين وثمانية مدنيين بنيران مصدرها لبنان، وفق الجيش الإسرائيلي.