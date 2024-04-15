وحسب ما ذكرت صحيفة "السوداني"، فإن البرهان أبدى امتعاضه من الظهور الإعلامي المكثف لـ"كتيبة البراء"، وبثها مقاطع فيديو لمسيرات تقوم بطلعات قتالية عليها شعار الكتيبة بشكل يوحي كأنها تعمل بمعزل عن قيادة الجيش.

ونقلت الصحيفة عن البرهان، قوله خلال لقاء انعقد قبل يومين في الكلية الحربية: "ناس البراء عاوزين يقاتلوا معانا حبابهم، لكن تصرفاتهم ومنهجهم الماشين بيهو ده ما بنوافق عليهو".

وأضاف: "كل الناس يجب أن تقاتل تحت راية الجيش وشعار الجيش وإعلام الجيش، ما بنوافق إطلاقا بكيانات وتنظيمات موالية".

ويعتقد على نطاق واسع أن "كتيبة البراء"، هي إحدى أكثر الكتائب الإخوانية إعدادا وتدريبا وتسليحا، وتتكون من مجموعات شبابية تتراوح أعمارها بين 20 و 35 عاما.

ويأتي معظم عناصرها من خلفيات تنظيمات طلابية كانت تعمل تحت مظلة الأمن الطلابي والاتحاد العام للطلاب السودانيين، أحد أهم الأذرع التعبوية والأمنية لنظام الإخوان السابق.

وطوال الأعوام الـ30 من حكم الإخوان الذي استمر منذ يونيو 1989 وحتى إسقاطه في أبريل 2019؛ تمتعت كتائب التنظيم المسلحة ومن بينها الأمن الشعبي والطلابي وقوات الدفاع الشعبي ومجموعات إخوانية أخرى بامتيازات عالية حتى ولو على حساب القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى.