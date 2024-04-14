وأضاف في بيان "سنشكل تحالفا إقليميا وسنجعل إيران تدفع الثمن الطريقة والتوقيت المناسبين لنا".

جاء ذلك في وقت من المقرر أن يجتمع فيه مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي لمناقشة الرد على الهجوم الإيراني.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن إحباط الهجوم الذي شنته إيران واعتراض "99 بالمئة" من الطائرات المسيرة والصواريخ التي تم إطلاقها.

وأفاد موقع "واللا" العبري بأن الجيش الإسرائيلي يدرس إمكانية استهداف السفن الإيرانية كأحد الخيارات.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري إن الغالبية العظمى من الصواريخ تم اعتراضها خارج الأراضي الإسرائيلية بواسطة أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية.

وأضاف أن "بعض القذائف سقطت داخل الأراضي الإسرائيلية، وسقطت على قاعدة للجيش الإسرائيلي في جنوب إسرائيل، مما أدى إلى أضرار طفيفة في البنية التحتية".