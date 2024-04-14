وأضاف بيان الوزارة أن عدد الضحايا جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع منذ السابع من أكتوبر ارتفع إن 33729 فلسطينيا قتلوا وأصيب 76371 آخرين.

وفي اليوم 191 للهجوم الإسرائيلي، انتشل عناصر الدفاع المدني في غزة عدد من الجثث جراء قصف استهدف منزلا لعائلة أبو غولة في المخيم الجديد بالنصيرات وسط قطاع غزة.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أفادت، اليوم الأحد، بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت عدة منازل في النصيرات والمغراقة ومدينة الزهراء وسط قطاع غزة.

وأشارت إلى أن القصف أدى إلى مقتل 10 مواطنين وإصابة 20 آخرين على الأقل، تم نقل غالبيتهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح.

كذلك أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية عدة قذائف على منازل المواطنين غرب مدينة دير البلح، وغرب مدينة خان يونس، وأطلقت مدفعية جيش الاحتلال قذائف صوب منازل المواطنين في منطقة بني سهيلا وعبسان والزنة في مدينة خان يونس، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين وتم نقلهم إلى المستشفى الأوروبي في المدينة.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية 4 منازل في أحياء مدينة غزة، الزيتون، وتل الهوا، والشيخ عجلين، وأدى ذلك إلى إصابة عدد من المواطنين بجروح متفاوتة، بحسب "وفا".