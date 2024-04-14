من جهة أخرى، ندد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بالهجوم "المتهور" الذي شنته إيران على إسرائيل، والذي قال إنه يظهر "عزمها على بث الفوضى بالقرب منها".

وقال الحرس الثوري الإيراني إنه أطلق عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ على إسرائيل، وهو هجوم قد يؤدي إلى تصعيد كبير بين الدولتين اللتين تتناصبان العداء.

وقال سوناك في بيان "تهدد هذه الضربات بتأجيج التوتر وزعزعة استقرار المنطقة. لقد أظهرت إيران مجددا عزمها على بث الفوضى بالقرب منها".

وتابع "ستواصل المملكة المتحدة الدفاع عن أمن إسرائيل وأمن جميع شركائنا في المنطقة، ومن بينهم الأردن والعراق".