من جهة أخرى، أعلنت إسرائيل أنها ستغلق مجالها الجوي مساء السبت اعتباراً من الساعة 21:30 بتوقيت غرينتش (00:30 بالتوقيت المحلي) بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي عن هجوم بمسيرات أطلقته إيران باتجاه اسرائيل.

وجاء في بيان للسلطات الملاحية الإسرائيلية "وفقًا للتعليمات الأمنية، اعتبارًا من الساعة 00:30 هذا المساء، سيتم إغلاق المجال الجوي لدولة إسرائيل أمام الرحلات الجوية الدولية والوطنية".

في الأثناء، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أطلق صفارات الإنذار في كيبوتس بالقرب من الحدود اللبنانية فجر الأحد، بعدما شنت إيران هجوما بمسيّرات على إسرائيل.

وقال الجيش في بيان "دوت صفارات الإنذار في كيبوتس سنير في شمال إسرائيل".

وأعلن حزب الله اللبناني أنه قصف موقعا عسكريا إسرائيليا في هضبة الجولان المحتل. وقال الحزب اللبناني المدعوم من إيران في بيان إنه أطلق "عشرات من صواريخ الكاتيوشا" على ثكنة إسرائيلية تقع في الجولان.

وقال الجيش الإسرائيلي إن إيران أطلقت عشرات الطائرات المسيرة على إسرائيل السبت لكنه أوضح أنها ستستغرق ساعات للوصول إلى أهدافها في هجوم قد يؤدي إلى تصعيد كبير بين العدوين الإقليميين، وسط تعهد الولايات المتحدة بدعم إسرائيل.

وقال مصدران أمنيان في العراق إن عشرات الطائرات المسيرة شوهدت وهي تحلق من إيران باتجاه إسرائيل فوق المجال الجوي العراقي فيما وصفتها قناة (برس تي.في) الإيرانية بأنها "ضربات واسعة النطاق بطائرات مسيرة" من جانب الحرس الثوري.

وتوعدت طهران بالرد على ما وصفتها بضربة إسرائيلية على قنصليتها في دمشق في الأول من أبريل نيسان، وهو الهجوم الذي أدى إلى مقتل سبعة ضباط في الحرس الثوري، بينهم اثنان من كبار القادة. ولم تؤكد إسرائيل أو تنف مسؤوليتها عن الهجوم.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن تعهد بالوقوف إلى جانب إسرائيل في مواجهة إيران. وكان بايدن قد حذر إيران الجمعة من شن هجوم على إسرائيل بعد أن قال إن مثل هذا السيناريو يبدو وشيكا.

وقال الجنرال الإسرائيلي المتقاعد عاموس يادلين للقناة 12 الإخبارية إن كل طائرة من الطائرات الإيرانية المسيرة تحمل 20 كيلوجراما من المتفجرات.

وقال الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار ستدوي في أي مناطق مهددة وإن أنظمة الدفاع مستعدة للتعامل مع الهجوم.

وأعلنت إسرائيل والأردن إغلاق مجالهما الجوي مساء السبت. وتقع الأردن بين العراق وإسرائيل.