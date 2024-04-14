أظهرت مقاطع مصورة متداولة العديد من الطائرات المسيرة والصواريخ فوق جنوب العراق في طريقها إلى إسرائيل.
وقال شهود عيان لسكاي نيوز عربية إن طيران مسير مجهول في سماء العراق فوق محافظة ميسان والناصرية يحلق على علو منخفض جدا.
سكاي نيوز عربية - أبوظبي
أظهرت مقاطع مصورة متداولة العديد من الطائرات المسيرة والصواريخ فوق جنوب العراق في طريقها إلى إسرائيل.
وقال شهود عيان لسكاي نيوز عربية إن طيران مسير مجهول في سماء العراق فوق محافظة ميسان والناصرية يحلق على علو منخفض جدا.
وقال شهود عيان لسكاي نيوز عربية إن طيران مسير مجهول في سماء العراق فوق محافظة ميسان والناصرية يحلق على علو منخفض جدا.