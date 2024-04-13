وأضافت الوزارة في بيان أن عدد الإصابات بين الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر الماضي ارتفع إلى 76309.

وأوضحت وزارة الصحة في غزة أن 52 فلسطينيا قُتلوا وأصيب 95 آخرون خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأشارت إلى أنه ما زال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات وأن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.

وكان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان قال في وقت سابق إن "أكثر من 13 ألف فلسطيني في عداد المفقودين في قطاع غزة".

من ناحيتها، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن فلسطينيين اثنين قتلا في غارة إسرائيلية شمال قطاع غزة.