وقال المصدر إن الرسائل المكتوبة كانت موجهة إلى رجل يُدعى "أبو إبراهيم"، والمعروف لدى بقية العالم باسم يحيى السنوار، زعيم حماس في غزة.

وجاء في مرفق إحدى الرسائل: "مرفق جدول المدفوعات من إيران بين عامي 2014 و2020".

وأوضحت "ذا تايمز" أن "المراسلات، التي تم اكتشافها خلال الحرب في غزة، تعتبر، حسب الجيش الإسرائيلي، دليلا دامغا على سلسلة معقدة من المدفوعات، والتي تلقي الضوء على مدى تمويل طهران المستمر للجماعة المسلحة".

وكانت إحدى الرسائل مكتوبة من طرف نائب القائد العسكري لحركة حماس في غزة مروان عيسى، ووقعها باسم "أبو البراء". ويبدو أنها تتضمن تفاصيل ما لا يقل عن 222 مليون دولار تم تلقيها من إيران.

وأعلن دانيال هاغاري، الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، في أواخر الشهر الماضي، أن إسرائيل قامت بتصفية مروان عيسى.

ما تفاصيل الرسائل السرية؟