قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، الجمعة، إن المواجهة مستمرة حتى تصبح حدود لبنان معروفة ومحروسة ومضبوطة، في إشارة إلى نقل جثة باسكال سليمان عبر الحدود السورية.