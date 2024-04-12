قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، الجمعة، إن المواجهة مستمرة حتى تصبح حدود لبنان معروفة ومحروسة ومضبوطة، في إشارة إلى نقل جثة باسكال سليمان عبر الحدود السورية.
وأضاف جعجع، خلال مراسم جنازة القيادي في حزب "القوات اللبنانية" باسكال سليمان:
- مواجهتنا ليست للأخذ بالثأر أو ردة فعل أو مواجهة طائفية أو عرقية، بل هي من أجل الانتقال من الواقع المرير والمؤلم الذي نعيش فيه
- منذ سنوات، إلى الواقع الجديد ككل مجتمعات العالم المتحضر حيث يعيش الإنسان بأمان واستقرار وعزة وحرية وكرامة.
- مواجهتنا مستمرة مع جميع اللبنانيين الشرفاء الأحرار لكي لا نتعرض كل 5 أو 10 سنوات إلى حرب جديدة، ولكي لا نعد نخجل بجواز سفرنا اللبناني أمام العالم، ولكي لا نبقى "موسومين" ببلد الإرهاب والكبتاغون، ولكي لا تستمر عمليات الاغتيال والخطف كما حصل مع باسكال.
- نحن جاهزون وحاضرون دائما، ولو أن الصعوبات تعترض طريقنا إلا أننا لن نتركها تأخرنا.
- الجميع يعي أن طريقنا ليست سهلة وهدفنا ليس نيل المراكز والمواقع والمكاسب و"المساومات" ولا "بيع وشرى"، طريقنا صعبة لتحقيق التغيير الحقيقي والفعلي لهذا الواقع الحالي.
- المواجهة مستمرة، وستبقى إلى حين الوصول إلى شاطئ أمان فعلي، حقيقي، ثابت ونهائي.
- سنستمر إلى غاية الوصول إلى واقع جديد يمكنه استيعاب الأجيال الجديدة وأحلامها وتطلعاتها وآمالها، ويؤمن لها حياة كريمة وفرص نجاح لا تنتهي وآفاقا مستقبلية لا حدود لها، وذلك في لبنان وليس في أي بلد آخر.