وقال المصدر في بيان: "جيش الدفاع وجهاز الأمن العام هاجما وقضيا على مخرب عمل صرافا بارزا لدى الجناح العسكري التابع لحماس في رفح؛ مقاتلو جيش الدفاع قضوا على مخربين خلال نشاط مباغت في منطقة الشجاعية".

وأضاف: "جيش الدفاع وجهاز الأمن العام قضيا على المخرب المدعو ناصر يعقوب جابر نصر، الذي كان يعمل في إطار نشاطه لدى الجناح العسكري، أحد أبرز العناصر الممولة للنشاطات العسكرية الحمساوية في رفح، بل وقام بتحويل مئات آلاف الدولارات خلال شهر ديسمبر الماضي لغرض النشاطات العسكرية".

وتابع: "مقاتلو جيش الدفاع تحت قيادة اللواء الشمالي التابع لفرقة غزة عملوا على مدار الأيام الأخيرة في إطار نشاط دقيق في منطقة الشجاعية في شمال القطاع، حيث قضوا على مخربين ودمروا العديد من البنى التحتية الإرهابية".

وأردف الجيش الإسرائيلي، في البيان نفسه: "وفي أحد النشاطات، داهم المقاتلون موقعا كان يستخدمه مخربو منظمة حماس الإرهابية للقيام بتدريبات. وبعد مداهمة القوات للموقع، أغارت قطعة جوية تابعة لسلاح الجو على الموقع مدمرة إياه".