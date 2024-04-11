ويأتي ذلك وسط مخاوف من أن تكون إيران تجهز لضرب إسرائيل ردا على الهجوم، الذي أودى بحياة مسؤولين عسكريين إيرانيين كبار.

وأضاف نتنياهو في تعليقات نشرها مكتبه بعد زيارة قام بها لقاعدة جوية في جنوب إسرائيل: "مستعدون للوفاء بالمتطلبات الأمنية لدولة إسرائيل دفاعا وهجوما".

ماذا حدث؟