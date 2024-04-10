يذكر أن هنية، الذي يعيش الآن في المنفى في قطر، هو في الأصل من مخيم الشاطئ.

وعقب تلقيه خبر وفاة أبنائه، قال زعيم حماس إن مقتل أبنائه لن يؤثر على مطالب الحركة المتعلقة بوقف إطلاق النار.

وأضاف: "هذه الدماء لن تزيدنا إلا ثباتا على مبادئنا وتمسكا بأرضنا.. الاحتلال لن ينجح في أهدافه.. لن نتردد ولن نعرف النكوص وماضون في طريقنا لتحرير القدس والأقصى".