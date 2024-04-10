وذكر المتحدث باسم الحوثيين، يحيى سريع:

تم استهداف السفينتين الإسرائيليتين (MSC DARWIN) و(MSC GINA) مجددا في خليج عدن.

كما تم استهداف السفينة الأميركية (MAERSK YORKTOWN) والسفينة الحربية الأميركية تم استهدافها في خليج عدن .

استهداف السفن الإسرائيلية والأميركية تم بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة والطائرات المسيرة.

هذا وذكرت تقارير محلية أن الطيران الأميركي والبريطاني شن، مساء الأربعاء، ثلاث غارات على "أهداف حوثية".

ومنذ نوفمبر، شنّ الحوثيون عشرات الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على سفن مختلفة. ويقول المتمردون إن هذه الهجمات تأتي تضامنا مع الفلسطينيين في غزة.

من جهتها، شكلت الولايات المتحدة تحالفا متعدد الجنسيات يهدف إلى حماية الشحن في البحر الأحمر، ونفّذت منذ منتصف يناير ضربات متكررة على أهداف للحوثيين في اليمن. وشاركت بريطانيا أيضا في العديد من تلك الضربات.