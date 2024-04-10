وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وعدد من أبنائهم قتلوا في قصف استهدف سيارة في مخيم الشاطئ.

وتقول التقارير إن حازم وأمير ومحمد هنية قتلوا مع أفراد أسرهم في الغارة التي وقعت بالقرب من مخيم الشاطئ للاجئين في مدينة غزة.

الوفيات أكدتها قناة الأقصى التابعة لحركة حماس، وكذلك أفراد عائلة هنية على وسائل التواصل الاجتماعي.

يذكر أن إسماعيل هنية، الذي يعيش الآن في المنفى في قطر، هو في الأصل من مخيم الشاطئ.

وعقب تلقيه خبر وفاة أبنائه، قال زعيم حماس إن مقتل أبنائه لن يؤثر على مطالب الحركة المتعلقة بوقف إطلاق النار.

وسحبت إسرائيل معظم قواتها البرية من جنوب غزة هذا الأسبوع بعد أشهر من القتال، لكنها ما تزال تقول إنها تخطط لشن هجوم على رفح في جنوب القطاع، حيث يوجد الآن أكثر من نصف سكان غزة.

وبدأت الحرب عندما شنت حماس هجوما على جنوب إسرائيل، التي تقول إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة لا يزال نحو 130 منهم محتجزين في غزة.