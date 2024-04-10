وأفاد موقع "والا" الإسرائيلي بأن "حزب الله قام بنقل عناصره إلى المنطقة الحدودية ويجري هذا النشاط داخل مواقع الجيش السوري".

ومساء الثلاثاء، هاجم الجيش الإسرائيلي بنية تحتية عسكرية للجيش السوري في الحمادية وسط مرتفعات الجولان السورية، سيطر عليها حزب الله استعداداً لهجوم على الجبهة الداخلية الإسرائيلية.

وهاجم الجيش الإسرائيلي هدفا مماثلا في 12 مارس ضد موقع عسكري للجيش السوري يستخدمه حزب الله.

وأنشأ حزب الله بنى تحتية كجزء من خطة واسعة ومتعددة السنوات ضد إسرائيل في مرتفعات الجولان السورية.

وفي بداية الحرب، هاجم جيش الدفاع الإسرائيلي 3 نشطاء لبنانيين وناشطاً سورياً على صلة بقضية الجولان.

وحتى الآن، تم تنفيذ معظم عمليات إطلاق الصواريخ من الأراضي السورية من قبل نشطاء فلسطينيين.

ورداً على ذلك، هاجم جيش الدفاع الإسرائيلي البنية التحتية العسكرية لسوريا، التي تتمتع بالسيادة في هذه المنطقة، ووفقاً لتقديرات الجيش الإسرائيلي، فإن القادة السوريين يسمحون أو يتجاهلون الهجمات على أراضي إسرائيل من المواقع العسكرية للجيش.