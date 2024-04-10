وأفادت المصادر بأن الصاروخ الحوثي انفجر في سماء المحافظة وسقطت أجزاء منه بمنطقة خالية في بمديرية وادي عبيدة شرقي مأرب.

وبحسب المصادر فإن الصاروخ لم يتسبب في أية خسائر بشرية أو مادية.

وجاء الهجوم الحوثي عقب ساعات قليلة من سقوط صاروخ لمليشيات الحوثي في مديرية لودر بمحافظة أبين جنوبي اليمن، وسبقتها قبل أيام عملية إسقاط صاروخ في أطراف مديرية المخا غربي محافظة تعز، فيما يعتقد أنها عمليات تصد تقوم بها قوات تحالف الازدهار.

وكان الجيش الأميركي قد أعلن أنه تمكن من تدمير صاروخ باليستي مضاد للسفن كان يستهدف على الأرجح السفينة يوركتان في خليجي عدن.

وتراجعت كثيرا عمليات الحوثيين وقدراتهم في تشكيل خطورة على السفن التجارية أو الحربية في البحرين الأحمر والعربي، بسبب ما قالت عنه قوات حارس الازدهار إنها عمليات تصد ناجحة تقوم به قواتهم وهو ما أدى لإبطاء هجمات الحوثيين.

ومؤخرا أعلن الحوثيون تنفيذهم 5 عمليات عسكرية خلال الأيام الماضية، 3 منها ضد سفن تجارية واثنتين ضد سفن عسكرية.

ويأتي ذلك الإعلان عقب غياب أسبوعين لناطق الحوثيين العسكري، وهو ما عده مراقبون فشلا حوثيا في تحقيق أي نجاح في عملياتهم المعلن عنها.