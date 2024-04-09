وقال الجيش إن جثمان باسكال سليمان سينقل إلى المستشفى العسكري المركزي للكشف عليها استكمالًا للتحقيقات، على أن تسلَّم إلى ذويه بعد ذلك.

كان باسكال سليمان قد تعرض للخطف، الأحد، بحسب ما أعلنه الجيش اللبناني، وحزب "القوات اللبنانية"، الذي قال قبل الإعلان عن مقتله أنه "إذا لم تُكشف هوية الجهة الخاطفة فيعني أن الجهة المجهولة معلومة"، ملوحًا بـ"التصعيد الشعبي والسياسي" لمعرفة مصيره.

وتوالت ردود الفعل في لبنان من جانب العديد من الجهات الرسمية والقوى السياسية والدينية، الثلاثاء، على خطف ومقتل باسكال سليمان منسّق حزب القوات اللبنانية في جبيل، ونقل جثته إلى سوريا على أيدي "عصابة سورية"، وسط دعوات لتجنب الفتنة.

وأدان وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، موريس سليم جريمة قتل المسؤول في حزب القوات اللبنانية على أيدي خاطفيه. وقال الوزير في بيان، إن "مديرية المخابرات في الجيش تمكنت من اعتقال معظم مرتكبي الجريمة والتحقيق جار معهم بإشراف القضاء المختص تمهيداً لإنزال أشد العقوبات بحقهم".