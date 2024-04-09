وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان إنه "بين الساعة 12:15 ظهرًا تقريبًا و 2:40 مساءً. (بتوقيت صنعاء) في 8 أبريل، نجحت قوات القيادة المركزية الأميركية (USCENTCOM) في الاشتباك وتدمير نظام دفاع جوي بصاروخين جاهزين للإطلاق، ومحطة تحكم أرضية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، ونظام جوي بدون طيار أطلقه المسلحون الحوثيون المدعومون من إيران من اليمن عبر البحر الأحمر. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأميركية أو التحالف أو السفن التجارية."

وأضاف البيان: "بشكل منفصل، في حوالي الساعة 8:00 صباحًا (بتوقيت صنعاء) في 7 أبريل، تم إطلاق صاروخ باليستي مضاد للسفن من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه خليج عدن حيث كانت سفينة تابعة للتحالف ترافق السفينة إم/في هوب آيلاند، وهي سفينة تحمل علم جزر المارشال ومملوكة للمملكة المتحدة وتديرها إيطاليا. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأميركية أو التحالف أو السفن التجارية."

وأشار بيان القيادة المركزية الأميركية إلى أن هذا هو خامس صاروخ تم اعتراضه كان يستهدف سفينة التحالف إم/في هوب آيلاند.

وختم البيان بالقول إن القيادة المركزية الأميركية مكرسة لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا وأمانًا لسفن التحالف والسفن التجارية.

وقال الحوثيون في اليمن يوم الأحد إنهم أطلقوا صواريخ وطائرات مسيرة على سفن بريطانية وأميركية وإسرائيلية في أحدث الهجمات ضمن حملة لاستهداف السفن لإظهار الدعم للفلسطينيين في الحرب على غزة.