وأوضحت وزارة الصحة في غزة أن جثامين 32 فلسطينياً وصلت إلى المستشفيات في القطاع، بالإضافة إلى 47 إصابة، وذلك خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأشارت إلى أنه ما زال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات وأن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.

وأفادت مصادر طبية في غزة بأنه تم انتشال عدد من القتلى من تحت الأنقاض في مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة.

في الأثناء، قالت المديرية العامة للدفاع المدني في خان يونس إنها باشرت بعملية انتشال جثث القتلى بعد الانسحاب من المحافظة، والمعلوم أن أغلب الجثث متحللة نظرًا لطول مدة الاجتياح.

وتحدثت تقارير عن وصول جثامين 10 قتلى من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة.

كما تحدثت تقارير أخرى عن انتشال جثامين 8 قتلى من المناطق الشرقية لخان يونس ونقلهم إلى مستشفى غزة الأوروبي.