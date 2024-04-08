وكانت قد نقلت وكالة الإعلام اللبنانية عن حزب الله بيانا نعت فيه أحد عناصرها وهو عبد الأمير حسن حلاوي الملقب بعلي الرضا وهو "من مواليد عام 1976 من بلدة كفركلا في جنوب لبنان.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي الأحد إنه أتم خطوة أخرى في الاستعداد لحرب محتملة على جبهته الشمالية حيث يتبادل إطلاق النار مع جماعة حزب الله اللبنانية منذ ستة أشهر.

وفي بيان بعنوان "الاستعداد للانتقال من الدفاع إلى الهجوم"، قال الجيش إن المرحلة التي اكتملت ركزت على الخدمات اللوجستية "لتعبئة واسعة النطاق لقوات جيش الدفاع الإسرائيلي".

وأضاف الجيش "قادة الوحدات النظامية والاحتياطية على استعداد للاستدعاء وتجهيز جميع الجنود المطلوبين خلال ساعات قليلة ونقلهم إلى خط المواجهة للقيام بمهام دفاعية وهجومية".

وتتبادل جماعة حزب الله وإسرائيل إطلاق النار عبر الحدود الجنوبية للبنان منذ الثامن من أكتوبر، بعد يوم من هجوم نفذته حركة حماس على إسرائيل والذي أدى إلى تصاعد التوتر بالمنطقة.