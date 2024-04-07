وقال غالانت، خلال اجتماع مع مسؤولين عسكريين، إن "القوات غادرت خان يونس بعد توقف عمليات حماس في المنطقة".

وأضاف أن الانسحاب يأتي كذلك "للإعداد لعمليات في المستقبل، منها عملية في رفح".

من جهته، أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، الأحد: "لن نترك كتائب حماس تنشط في أي جزء من القطاع. لدينا خطط وسنتحرك عندما نقرر".

وتابع: "الجيش الإسرائيلي لا يزال لديه الكثير من القوات في غزة، فهي حرب طويلة".

وقال الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، إنه سيسحب كل قواته من جنوب غزة ما عدا كتيبة واحدة، بعد ستة أشهر من بدء الهجوم الإسرائيلي على القطاع في أعقاب هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر على إسرائيل.

وكان متحدث باسم البيت الأبيض رأى، الأحد، أن انسحاب الجيش الاسرائيلي هو مجرد "استراحة" على الأرجح لقواته.