وتعد هذه أول مرة يدعو فيها الرئيس الأميركي بوضوح إلى وقف إطلاق النار فورا في غزة خلال ستة أشهر من الحرب.

وقال موقع أكسيوس إن بيان البيت الأبيض لم يربط بشكل كامل وقف إطلاق النار باتفاق الرهائن – كما كان بايدن حريصًا على القيام بذلك في الماضي – لكنه شدد على أن الرئيس حث رئيس الوزراء على تمكين مفاوضيه من إبرام صفقة دون تأخير لإعادة الرهائن إلى منازلهم".

ويتعرض بايدن لضغوط متزايدة من أعضاء حزبه للضغط من أجل وقف إطلاق النار وضمان قيام إسرائيل بالمزيد للسماح بدخول المساعدات إلى غزة.

وقال مصدر مطلع على المكالمة إنها كانت "متوترة ومليئة بالتحديات" واستمرت أكثر من 30 دقيقة.