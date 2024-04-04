وقبل يومين، قال مكتب نتنياهو إن وفد التفاوض الإسرائيلي بلور مع الوسطاء في القاهرة مقترحا جديدا سيعرض على حركة حماس.

وذكر مكتب نتنياهو أنه "في إطار المحادثات وبوساطة بناءة من مصر صاغ الوسطاء مقترحا معدلا لهدنة في غزة ولتحرير المحتجزين".

وأضاف أن "إسرائيل تتوقع من الوسطاء أن يضغطوا على حماس بقوة أكبر من أجل التوصل إلى اتفاق".

وعلى الجانب الآخر، أكد أسامة حمدان القيادي في حركة حماس أنه لا يوجد تقدم في المحادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة رغم المرونة التي تبديهاالحركة.

وقال "لا تقدم في المفاوضات حتى الآن، بل هي تراوح مكانها...رغم المرونة الإيجابية العالية التي أبدتها حركة حماس في المفاوضات".