وأضافت الوزارة أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفعت إلى 33037 قتيلا و75668 جريحا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأفادت الوزارة في بيانها بأنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، مشيرة إلى أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.

وكانت تقارير إعلامية فلسطينية، اليوم الخميس، أفادت بمقتل 8 أشخاص على الأقل، فجر اليوم، في غارات نفذها الطيران الإسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية إن 7 قتلى سقطوا، بينهم 3 أطفال، إثر قصف الطائرات الإسرائيلية منزلين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بينما قتلت مواطنة إثر قصف استهدف منزلا في حي الجنينة شرق المدينة.