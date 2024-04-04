وأضاف الجيش الأميركي أنه دمر صاروخا بالستيا مضادا للسفن وطائرتين مسيرتين أطلقها الحوثيون، مشيرا إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

وقالت القيادة المركزية في بيان إنه: بين حوالي الساعة 3:49 إلى 10:00 صباحًا (بتوقيت صنعاء) في 3 أبريل، نجحت قوات يو إس إس جرافلي (DDG 107) وقوات القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) في الاشتباك وتدمير صاروخ باليستي متجه مضاد للسفن (ASBM) ومنظومتين جويتين UAS) أطلقها الإرهابيون الحوثيون المدعومين من إيران من اليمن باتجاه السفينة الأميركية USS Gravely في البحر الأحمر."

وأضاف البيان: "لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأميركية أو التحالف أو السفن التجارية."

بالإضافة إلى ذلك، خلال هذا الإطار الزمني، دمرت قوات القيادة المركزية الأميركية نظامًا متنقلًا لصواريخ أرض-جو في الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون.

وتبين أن هذه الأنظمة تمثل تهديدًا للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة.

وختم البيان بالقول: "تلتزم القيادة المركزية الأميركية بحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا وأمانًا لسفن التحالف والسفن التجارية."