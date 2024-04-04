وتواصل الصحف الإيرانية تغطية واقعة قصف قنصلية إيران في دمشق الذي وقع، الإثنين الماضي، واتهمت طهران تل أبيب بالوقوف وراءه، وقُتل فيه أكثر من 10 أشخاص، بينهم 7 عسكريين إيرانيين، على رأسهم محمد رضا زاهدي، قائد عمليات فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، في سوريا ولبنان، ونائبه محمد هادي هاجرهيمي.

أبرز اتجاهات الصحافة الإيرانية

الخطوط العريضة للصحف سارت في اتجاهين، يعبران عن الغضب الشعبي من ناحية، والتوجه الرسمي من ناحية أخرى، فشملت:

قرع طبول المواجهة بين طهران وتل أبيب ونشر أجواء الحرب، والتركيز على تصريحات المسؤولين والمرشد الأعلى لإيران، علي خامنئي، الذي هدد برد "سيجعل إسرائيل تندم" على استهدافها للقنصلية وقتل قادة الحرس الثوري في سوريا.

الدعوات لضبط النفس وعدم الانجرار إلى التصعيد في الصراع مع إسرائيل؛ باعتبار أن قصف القنصلية قد يكون فخا لإثارة غضب إيران، وتهديد استقرارها الداخلي.

وفي عدد يوم الأربعاء من صحيفة "ستاره صبح"، التي كانت تحث الحكومة دائمًا على تجنب التورط في الحروب في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، يتضح تغيُّر في الموقف؛ حيث أعلنت أن إيران تقترب من مفترق حرب شاملة، مُستخدمة عبارة "إيران على بعد متر واحد من الحرب".

وانضمت صحيفة "همدلي" إلى هذا الرأي، مُشيرة في العنوان الرئيسي إلى "الاقتراب من ساعة الصفر".

في المقابل، حذرت صحيفة "اعتماد" ومحللوها السياسيون من "فخ" التورط في الحرب التي يريدها "العدو" الإسرائيلي، وقدمت مقترحات وحلولا "أكثر فاعلية" من الانخراط في الصراع المباشر.

أما صحيفة "جمهوري إسلامي"، فقد انتقدت ضعف الحراسة الأمنية للقيادات العسكرية الإيرانية في سوريا، رغم تعرض الكثير من الشخصيات الإيرانية للقتل في الأشهر الأخيرة منذ بدء حرب غزة أكتوبر الماضي، وطالبت بمراجعة جادة لمسألة الحراسة ونفوذ جواسيس إسرائيل الذين يسهلون الوصول إلى الأهداف الإيرانية في سوريا.

والحرس الثوري الذي سقطت الكثيرون منه في غارات منسوبة لإسرائيل، تم تأسيسه بعد قيام "الثورة الإيرانية" عام 1979، ومن مهامه تأسيس جماعات مسلحة في البلاد التي تستهدف إيران وضع قدم بها، ثم استخدامها في تنفيذ عمليات مسلحة وتجسس ضد خصومها في هذه الدول، أو في دول أخرى.

خفض سقف التوقعات

وقال الخبير في الشؤون الإيرانية وجدان عبد الرحمن لموقع "سكاي نيوز عربية"، ان التقارير في الصحف الإيرانية سواء الاصلاحية أو المتشددة، تهدف إلى تهيئة المواطن الإيراني لعدم جدوى توجيه ضربات عسكرية انتقامية، لأن النظام الإيراني يدرك بأنه لن يتجرأ على الدخول في حرب مع إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية.

وفي هذا السياق، "تسعى التقارير الإعلامية في إيران إلى إرسال رسائل إلى الشارع الإيراني بعدم رفع سقف التوقعات، وأن أي رد عسكري انتقامي من طهران يشكل وقوعا في الفخ الإسرائيلي بجر إيران لحرب ليس لصالح الدولة او المواطن"، بحسب عبد الرحمن.



وأضاف "ومن المهم التأكيد على أن الاستراتيجية الإيرانية تعتمد بشكل رئيسي على الصبر وتجنب التصعيد، مع الحفاظ على مصالح طهران وليس مصالح حلفاءها".

الصبر الإستراتيجي

في أحدث ردود الفعل الرسمية على قصف القنصلية، توعد المرشد الأعلى لإيران علي خامني، إسرائيل بـ"الهزيمة"، وقال خلال استقباله جمعا من كبار المسؤولين في حسينية الخميني، الأربعاء، إن ما وصفه بـ"الكيان الصهيوني" سيتلقى "الصفعة" جراء ما فعله في سوريا.

ورغم تهديدات الرد والانتقام التي أطلقها قادة الحرس الثوري والمسؤولين في طهران على الهجوم الذي استهدف القنصلية، إلا أن خبراء في الشأن الإيراني يشيرون إلى أن القادة الإيرانيين سيتبنون نظرية "الصبر الاستراتيجي" في التعامل مع هذه الحادثة.

ويُقدم الخبير في الشؤون الإيرانية، محمود جابر، تعريفا وتحليلا لهذه السياسة، قائلا:

المرشد الأعلى علي خامنئي، أمر الحرس الثوري والجيش الإيراني بتبني هذه السياسة منذ بداية هجمات حماس على إسرائيل وتصاعد التوتر.

هذه السياسة تتمثل في الامتناع عن تصعيد التوترات الإقليمية، الذي قد يؤدي إلى صراع مباشر مع إسرائيل أو الولايات المتحدة.

ومع ذلك، فالقيادة الإيرانية تواجه تحديًا في استمرار هذه السياسة، خاصة مع تزايد التكلفة الإستراتيجية والمخاطرة، سواء من خلال دعمها للجماعات الموالية لها في المنطقة أو من خلال تنفيذها للعمليات المباشرة.

الهجوم على القنصلية في دمشق قد لا يؤدي إلى حرب إقليمية مباشرة، ولكنه قد يسرع من حدوث مثل هذه السيناريوهات المحتملة.

معادلة الربح والخسارة

يلفت الباحث المتخصص في شؤون الأمن القومي الإيراني فراس إلياس، إلى أن طهران ستُقيم ردها على أساس معادلة الربح والخسارة بالنسبة للنظام الحاكم، ويضيف موضحا: