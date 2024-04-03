سفينة الشحنة التي تحمل 240 طنا من المواد الغذائية عادت مبحرة إلى لارنكا في قبرص بعد الهجوم المميت، ورست أمام الميناء مباشرة.

وفي وقت سابق، وصلت سفينة ثانية هي "أوبن آرمز" التابعة لمنظمة غير حكومية إسبانية تعمل مع "ورلد سنترال كيتشن".

وكانت المساعدات التي لم يتم تسلمها جزءا من شحنة تبلغ نحو 340 طنا تم إرسالها إلى غزة من قبرص في 30 مارس. وعمال الإغاثة الذين قتلوا في غزة كانوا قد انتهوا لتوهم في تفريغ 100 طن من بارجة جاءت أيضا من قبرص.

وأوقفت "ورلد سنترال كيتشن" التي تنشط في غزة منذ أكتوبر، عملياتها في القطاع بعد مقتل موظفيها وأعادت أسطول سفنها إلى قبرص.

وفي مارس دشنت "وورلد سنترال كيتشن" ممرا بحريا مبدئيا لنقل المساعدات من قبرص إلى القطاع المحاصر.

وعرضت قبرص استكمال المساعدات التي تصل إلى غزة بحرا من خلال عملية فحص أمني سريعة على الجزيرة للمساعدات التي تشرف عليها إسرائيل.